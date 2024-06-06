طن الحديد يخسر نحو 20 ألف جنيه من قيمته في النصف الأول بـ2024

تشهد أسعار حديد التسليح في مصر تراجعا ملحوظا، مع انخفاض سعر الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف، لتقدر خسائر طن الحديد بنحو 20 ألف جنيه في النصف الأول من 2024.

خسائر طن الحديد في النصف الأول من 2024

ويتراوح سعر طن حديد التسليح اليوم الخميس 6-6-2024 في مصر بين 38 - 40.7 ألف جنيه، مقارنة مع أسعار يناير الماضي التي وصلت إلى 60 ألف جنيه للطن، بعد أن طبقت الشركات 4 زيادات متتالية في يناير 2024، لينخفض سعر الطن بنحو 22 ألف جنيه خلال النصف الأول من 2024.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز اليوم الخميس، نحو 41 ألفًا و600 جنيه للطن الواحد للمستهلك.

بلغ سعر حديد السويس نحو 40 ألفًا و600 جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و700 جنيه للطن.

فيما بلغ سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و700 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و400 جنيه للطن.

وجاء سعر حديد الجارحي اليوم مسجلاً 40 ألفًا و600 جنيه للطن.