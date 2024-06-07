القومي لثقافة الطفل ينظم كورس «فن كتابة السيناريو».. طريقة التسجيل والاشتراك

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل عن كورس تعليم فن كتابة السيناريو (رسوم متحركة- قصص الأطفال)، ويهدف الكورس إلى تعريف المشاركين بأساسيات كتابة السيناريو وأساليبها، تعريف المتدربين بفن كتابة السيناريو بصفة عامة، ومراحله كفن له تكنيك يختلف عن كتابة القصة والرواية والمسرحية، تعريف المتدربين بأنواع السيناريو وكيفية كتابتها، مع التركيز على سيناريو الرسوم المتحركة، وسيناريو قصص الأطفال المصورة، وتوضيح العناصر التي يجب أن يتقنها المتدربين لكتابة السيناريو.

والكورس شرح ويستتبعه تدريب عملي على مراحل كتابة السيناريو بدءًا من الفكرة والقصة والمعالجة الدرامية، والبداية والوسط والنهاية، والصراع والذروة، والخاتمة، وكيفية كتابة ملف الشخصيات والحوار.

تطوير مهارات الكتابة والتفكير الإبداعي لدى الأطفال

ويهدف الكورس إلى تطوير مهارات الكتابة والتفكير الإبداعي لدى الأطفال، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الأفكار والقصص الشخصية.

يقدم الكورس السيناريست والكاتب وليد كمال، الذي يمتلك تجربة ثرية في هذا المجال وحصل على جوائز عديدة في الكتابة. وقدّم مسلسلات ناجحة لكبار النجوم منهم محمد هنيدي، وهند صبري، ودنيا سمير غانم، وأشرف عبد الباقي وأبطال مسرح مصر، كما قدم مسلسلات رسوم متحركة للأطفال بالتليفزيون المصري، ومسرحيات على مسارح الدولة مثل المسرح القومي للأطفال والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل، وقد فاز بالجائزة الأولى على مستوى الوطن العربي في الكتابة للطفل من جوائز هزاع بن زايد آل نهيان من الإمارات عام 2005، كما شارك أيضًا في كتابة برنامج الأطفال الشهير "عالم سمسم".

كما قدم العديد من كورسات وورش الكتابة للأطفال منها كورس كتابة المسرحية وكتابة القصة وكتابة السيناريو.

- عدد المحاضرات 8 محاضرات، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع الساعة 12 وحتى الساعة 1:30 ظهراً بمقر المركز القومي لثقافة الطفل بالهرم، أمام أكاديمية الفنون.

- سن القبول من 9 : 18 سنة.

- يُمنح الدارس شهادة اجتياز الكورس.

نظام الاشتراك

- يتم التسجيل مسبقا على موقع المركز القومي لثقافة الطفل «عيالنا» وملء استمارة التسجيل على اللينك التالي

https://forms.gle/NJCgeQMgnLJP7y987

- ويتم طباعة الاستمارة بعد التسجيل بالإضافة إلى صورة لشهادة ميلاد الطفل، وذلك لتقديمها من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، بإدارة حديقة الفنون، بمقر المركز القومي لثقافة الطفل، بالهرم، علما بأنه لن يتم قبول طلبات الالتحاق لمن لم يسجل على موقع عيالنا ويقدم الاستمارة مطبوعة.