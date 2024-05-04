أغاني أشهر أفلام الرسوم المتحركة احتفالا بالربيع في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لأشهر أغاني أفلام الرسوم المتحركة العالمية، لعازف الترومبيت محمد حلمي، في الثامنة والنصف مساء الاثنين 6 مايو على المسرح الصغير، في إطار احتفالات الثقافة المصرية بعيد الربيع.

تفاصيل برنامج حفل الرسوم المتحركة في الأوبرا

يتضمن برنامج حفل أعياد الربيع أكثر من ثلاثين أغنية، من أشهر أفلام الرسوم المتحركة، في قالب استعراضي، بمشاركة مجموعة من الأطفال الموهوبين منها «الحورية الصغيرة، الجميلة والوحش، علاء الدين، طرزان، هيركليز، الأسد الملك، مولان، فروزن وتوى ستورى»، بالإضافة لأغنية الدنيا ربيع.

أبرز المعلومات عن عازف الترومبيت محمد حلمى

يذكر أن محمد حلمي الذى يخرج حفل الرسوم المتحركة ضمن حفلات الربيع في دار الأوبرا، تخرج في المعهد العالي للكونسرفتوار عام 2006، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعين به عام 2007، انضم لأوركسترا القاهرة السيمفوني وكان أصغر عازف به، وحاز على جوائز كثيرة في عزف الترومبيت.