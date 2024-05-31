افتتاح المعرض الطلابي الأول لبرنامج الرسوم المتحركة بجامعة حلوان

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، المعرض الطلابي السنوي الأول لبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بكلية الفنون الجميلة، وذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، وسيد عطا أمين عام الجامعة، والدكتورة ثريا صبيح منسق برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية.

المؤثرات البصرية وتكوين المجسمات

وتضمن المعرض نماذجا مختلفة من أعمال الطلاب في المقررات الدراسية خلال العام الدراسي 2023-2024، مثل تصميم الشخصيات والتحريك وعمل المؤثرات البصرية وتكوين المجسمات.

وأعرب قنديل عن سعادته بمستوي الطلاب الذي وصفه بالمتميز، مؤكدا أن أعمال طلاب المستوى الأول بالبرنامج يوازي مستوى طلاب المستوى الثالث بكلية الفنون الجميلة، مشيرا إلى أهمية التخصص من السنة الدراسية الأولى لأنه يصقل مهارات الطلاب العملية.

وشهد رئيس الجامعة، عرضا خاصا لبعض أعمال الطلاب المرئية والمؤثرات البصرية بقاعة المجسمات بالحرم الجامعي، ووجه كلمة للطلاب تشيد بمجهوداتهم وأعمالهم المتميزة، وقدم لهم بعض النصائح الهامة لدعم وصقل مواهبهم، مشيرا إلى أن المداومة على العمل من أهم أسباب النجاح، كما دعا الطلاب للاشتراك في المسابقة التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات، لتصميم شخصية مصر الكرتونية.

فيما أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن جودة الأعمال المقدمة في المعرض تشير إلى مهارات الطلاب العملية، كما تشير إلى أن إدارة البرنامج استطاعت تنمية قدرات الطلاب وتوظيف مهاراتهم بشكل جيد.

إمداد الطلاب بالمعلومات والمهارات المطلوبة

ومن جانبه أعرب الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، عن سعادته بتنظيم هذا المعرض، مشيرا إلى أن البرنامج يهتم بإمداد الطلاب بالمعلومات والمهارات المطلوبة التي تؤهلهم لسوق العمل، ويتبع أحدث الأساليب العلمية والتدريسية لتحقيق ذلك.

وأوضحت الدكتورة ثريا صبيح منسق برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، أن الأعمال التي أنتجها الطلاب خلال العام الدراسي 2023-2024، هي نتاج مجهود كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالبرنامج، مؤكدة أن الطلاب بذلوا مجهودا كبيرا ليخرج المعرض بهذا الشكل المتميز.

وأشارت إلى استمرار العمل لصقل مواهب الطلاب، والوصول إلى أعمال تحريك تنافس الإنتاج العالمي وتصطبغ بالصبغة المصرية.