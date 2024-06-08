احذر تقديم معلومات مغلوطة للمأذون.. العقوبة تصل إلى الحبس

يلجأ بعض الأزواج لخداع المأذون أحيانًا، وتقديم بيانات خاطئة لإخفاء أمر معين، مثل أن سبق وتزوج بامرأة أخرى، ونشرح لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني العقوبة القانونية في حالة إخفاء مثل هذه البيانات عن المأذون.

قال محمد أيوب المحامي، إنه يجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يقدم اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

حبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه

وأضاف «أيوب» في تصريحات للوطن، إنه وفقًا للمادة 23 مكررًا «مضافة» بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يعاقب الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر.

حبس شهر للموثق لإثباته بيانات خاطئة

واستكمل المحامي، ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيه إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون مثل إثبات بيانات غير صحيحة لمن حرر له عقد الزواج، ويجوز أيضًا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.