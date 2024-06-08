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سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 8-6-2024 في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
06:26 ص | السبت 08 يونيو 2024
سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 8-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري 12.87 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، بحسب آخر تحديث الأسعار المعلنة من جانب البنوك، عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.92 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، في بنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.96 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم إلى 12.95 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

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