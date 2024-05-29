سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء.. وفقا لآخر تحديث

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 29-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الإماراتية اليوم في بنك مصر 12.91 جنيه للبيع، و12.85 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» عبر السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالبنك الأهلي المصري 12.85 جنيه للبيع، و12.83 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم ببنك مصر 12.91 جنيه للبيع، و12.85 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 12.85 جنيه للبيع، و12.80 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة، فسجل 12.85 جنيه للبيع، و12.83 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قناة السويس، 12.84جنيه للبيع، و12.79 جنيه للشراء