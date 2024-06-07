«الصحة»: إجراء 2.2 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و232 ألفا و711 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار، ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها في يوليو عام 2018.

استقبال 191 ألف اتصال من مرضى قوائم الانتظار

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة استقبلت 191 ألفا و390 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة، منذ بداية المشروع وحتى 30 مايو الماضي، مشيرا إلى أن الحالات التي جرى متابعتها بداية من أول يوليو 2023 حتى نهاية شهر مايو من العام الجاري، بلغت 110 آلاف و547 حالة.

وأوضح «عبدالغفار» أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، والعظام، والرمد، والأورام، والقساطر المخية، وقسطرة القلب، والمخ والأعصاب، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجري توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

المريض لا يتحمل أعباء مادية

وأشار إلى أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، موضحا أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة، وفي أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء في المستشفيات، لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية، وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالمبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

وأوضح «مصطفى»، أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى، مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار: http://wlms.smcegy.com/، لافتة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.