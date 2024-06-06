«الصحة»: التدخين يزيد من فرص الإصابة بالجلطة القلبية وانسداد الرئة

طالبت وزارة الصحة والسكان، المُدخنين بضرورة الإقلاع عن التدخين، لما يترتب عليه من أضرار وخيمة على صحة الإنسان، لافتة إلى اقترانه بالعديد من الأمراض التي تُؤدي إلى الموت المُفاجئ.

الإصابة بالجلطة القلبية

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، توقف الآن عن التدخين واحمي نفسك من الضرر، مؤكدة أن التدخين يزيد من فرص الإصابة بالجلطة القلبية وانسداد الشرايين الرئة، إضافة إلى الأمراض المُصاحبة لذلك.

خط ساخن للمساعدة

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين: 16328، مُطالبة المدخنين بالتواصل على الرقم لتلقي المساعدة في الإقلاع عن العادة السيئة.

وقال الدكتور أشرف عبد الحسيب، استشاري الأمراض الصدرية، شارحًا لبعض الحالات المرضية الخطيرة بسبب الإفراط في التدخين، إنّ الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى تحسين فُرص النشاط والكفاءة، ومنع وصول المدخن من الوصول إلى الفشل الكلوي.