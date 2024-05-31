محافظة الجيزة تعلن عن عدد من الوظائف لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن ملتقى توظيفي بمقر الجهاز، لإتاحة فرص عمل للشباب بشركة بروسكيور للأمن والحراسة، بحضور مسؤول الموارد البشرية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا، حتى الثانية بعد الظهر.

الوظائف المطلوبة

وأوضح الجهاز، أن الوظائف المطلوبة هي مراقبي ومشرفي أمن بالشيخ زايد، وتتمثل الشروط في أن يكون سن المتقدم من 21 حتى 45 سنة، والمؤهل عالٍ أو متوسط، وعدد ساعات العمل 12.

وأكد جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، أن المزايا التي يجري توفيرها تتمثل في وجود تأمينات اجتماعية وسكن للمغتربين ومواصلات، فضلا عن 25 يوم عمل، و5 أيام راحة.