جامعة بنها تستقبل المتقدمين لشغل الوظائف القيادية

بدأت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، إجراء المقابلات مع المتقدمين لشغل المناصب القيادية بالجامعة، وتشمل أمين كلية التجارة ومدير عام العلاقات العامة والإعلام ومدير عام المدن الجامعية والتغذية.

مقترحات وأفكار المتقدمين

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

شغل الوظائف القيادية

وأكد رئيس الجامعة أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

أعضاء لجنة اختيار القيادات

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كلا من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هاني محمود الأستاذ بكلية الطب البيطري عضوا من الخارج.