تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3120 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 7-6-2024، تراجعًا، وانخفض الجرام عيار 21 بقيمة 5 جنيهات، ليسجل بذلك تراجعات بقيمة 20 جنيهاً مقارنة ببداية التعاملات، ووصل إلى 3120 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم، في مصر بمحلات الصاغة، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، حسب نوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة نحو 3566 جنيها للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 3120 جنيهاً.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2674 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 1783 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمحال الصاغة، نحو 24960 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2314 دولارا للبيع.