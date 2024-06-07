مدرسة التعليم والتدريب المزدوج.. فرصة بديلة للثانوية العامة للبنين 2024

فرص عديدة وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بدلاً عن الثانوية العامة حال رغبتهم في ذلك، منها فرصة التعليم في مدرسة التعليم والتدريب المزدوج بالسادس من أكتوبر، والتي تعددت أقسامها ما بين تبريد وسيارات وأخيراً التشغيل على الماكينات، إذ تقبل هذه المدرسة الطلاب الذكور فقط.

نظام التعليم بالمدرسة

تختلف بيئة التعليم في المدرسة البديلة للثانوية العامة 2024، عن أي مدرسة أخرى، حسب ما أوضحه أحمد مصطفى، مدير مدرسة التعليم والتدريب المزدوج بالسادس من أكتوبر لـ«الوطن»، مؤكدا أن التعليم بالمدرسة يومين فقط وبقية أيام الأسبوع تتم في المصانع، موضحاً أنه هناك وحدة متخصصة مسئولة عن توفير الفرص التعليمية والتدريبية للطلاب بعدد من المصانع.

وأكد «مصطفى»، أن التدريب في المصانع يزيد من مهارات الطالب، إذ يعتبر بمثابة فرصة حقيقية لتطبيق ما تعلمه نظيراً في المدرسة، موضحاً أن المدرسة تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة الجيزة خاصة أبناء منطقة السادس من أكتوبر.

شروط القبول بالمدرسة

وعن ضوابط القبول، أكد أحمد مصطفى، أن القبول بالمدرسة يتم وفق الحد الأدنى للمجموع: «لم يتم تحديده حتى الآن»، واجتياز الطالب عدد من الاختبارات الشفوية والتحريرية، أما عن طبيعة المواد الدراسية، فيدرس الطالب شقين في المواد الأول مواد عامة مثل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والثاني مواد تخصصية كالرسم الفني وتكنولوجيا التبريد والكهرباء.

تبلغ مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة، تؤهله للالتحاق بالجامعة حال رغبته في ذلك، وبحسب أحمد مصطفى، تؤهل هذه النوعية من المدارس الطلاب للعمل في المصانع: «الطالب ده بيكون ليه أولوية للتعيين في المصانع المتخصصة نظراً لكفاءته».