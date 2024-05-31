مدارس المصرية للتلمذة.. أبرز بدائل الثانوية العامة في الدقهلية

يبحث عدد من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية عن عدد من بدائل الثانوية العامة، والتي يمكن من خلالها للحصول على فرص من أجل العمل في مختلف المجالات، ومن بينها مدرسة المصرية للتلمذة، والموجودة في عدد من المحافظات بينها الدقهلية.

مدارس المصرية للتلمذة بالدقهلية

وقالت رحاب عبد الرازق المسؤول عن العلاقات العامة في مدارس المصرية للتلمذة بالدقهلية لـ«الوطن»، إنها فرصة كبيرة للطلاب باعتبارها أفضل البدائل المتاحة للثانوية العامة، وتوفر عدد من الفرص في مختلف المجالات، خاصة المجالات تكنولوجيا.

أقسام مدرسة المصرية للتلمذة بالدقهلية

وأشارت إلى أنه يوجد عدد كبير من أقسام الدراسة داخل مدرسة المصرية للتلمذة، والتي من ضمنها التالي:

- قسم الجرافيك والديزاين

- قسم التبريد والتكييف

- قسم صيانة المحمول

- قسم صيانة الأجهزة الطبية، تتيح للطالب صيانة الأجهزة الطبية، وهي من الأقسام الأكثر إقبالا داخل المدرسة.

- قسم الحاسب الآلي

- قسم فني معامل التحاليل

أوراق مطلوبة للتقديم

وحددت عددًا من الأوراق من أجل التقديم إلي المدارس في مختلف المحافظات، وهي كالتالي:

- ملف الشهادة الإعدادية

- 8 صور خاصة بالتقديم

- صورة بطاقة ولي الأمر

- شهادة ميلاد خاصة بالطالب

- حضور الطالب ذاته لعمل المقابلة الشخصية

شروط يجب توافرها للتقديم:

- لا يزيد سن الطالب عن 18 عاما.

- خريج الشهادة الإعدادية لهذا العام أو العام الماضي كحد أقصى.

- يتقدم الطالب بالأوراق بنفسه لعمل مقابلة شخصية مع المدرسة لتحديد القبول أم الرفض بالالتحاق بالمدرسة.

أماكن مدارس المصرية للتلمذة في المحافظات

وجاءت أماكن مدارس المصرية للتلمذة داخل مختلف المحافظات كالتالي:

- المعادي في القاهرة

- شبرا الخيمة في القليوبية

- طلخا في الدقهلية

- دمياط – الشعراء

- دمياط – الروضة

- دمياط – السنانية

- الغردقة في البحر الأحمر.