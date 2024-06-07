الصندوق الأسود لموقع «ميمري».. أسسه ضابط إسرائيلي للهجوم على الإعلام المصري

تاريخ من التضليل ينفذه معهد أطلق على نفسه «إعلام الشرق الأوسط» اختصارًا «ميمري»، من مقره في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتخذ أماكن أخرى له مثل لندن وبرلين والقدس وروما وشنجهاي وبغداد وطوكيو، ويعمل مؤخرًا على مهاجمة الإعلام المصري، الذي كشف الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة.

الصندوق الأسود لموقع «ميمري»

الموقع أسسه ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي إيجال كرمون، والدكتورة الإسرائيلية الأمريكية ميراف وورمسر في عام 1998، وتوسع الموقع بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وأصبح يترجم مقالات مختارة من الصحافة العربية والإيرانية إلى الإنجليزية وغيرها من لغات الغرب، فيما يركز مجهوده الرئيسي على مهاجمة الإعلام العربي والمصري.

وظهرت عدة تقارير في الموقع تهاجم الإعلام المصري ومنها تصريحات الإعلامي يوسف الحسيني، والتي قال فيها إن «البريطانيين يدعون دعم حقوق الإنسان لكنهم يخدعوننا فقط»، وكذلك جرى تناول تقرير للإعلامي نشأت الديهي، الذي رد على حرق المصحف في السويد قائلا: «من يصدقون كذبة حرية التعبير والمعتقد في الغرب أغبياء، وعلينا أن نتخذ إجراءات عملية- أن تكون ميتًا أفضل من أن تكون عاجزًا عن الدفاع عن معتقداتك».

حرب لا تتوقف

ويتجاهل موقع «ميمري» الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.