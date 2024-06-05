مراسلة «القاهرة الإخبارية» ترصد انتهاكات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت في هذه اللحظات من منطقة عزبة الطياح بمدينة طولكرم، حيث استغرق هذا الاقتحام ساعة كاملة إذ حاصرت منزلا، وبعد ذلك ألقت كلمة عبر مكبرات الصوت بأن كل من يوجد في هذا المنزل عليه الخروج بعد ساعة.

وأضافت، خلال رسالة على الهواء، أنه أُعلن عن عدة بلاغات للهلال الأحمر الفلسطيني بأنه توجد إصابات في محيط المكان لتنتقل مركبات الإسعاف للمكان، إلا أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية في أخذ بعض المصابين.

وأوضحت أن الأخبار تتحدث عن أن قوات الاحتلال انسحبت، ومعها الشاب عمار نصر الله وهو جريح، ويبدو أنه هو من استهدف بهذا المنزل المحاصر.

اقتحامات بالضفة الغربية

ولفتت إلى أن هناك اقتحامات بالجملة من الشمال وحتى الجنوب في أماكن مختلفة بالضفة الغربية، حيث تم اعتقال 15 فلسطينيا على الأقل، ليصل الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 9040 من مناطق مختلفة في الضفة.

وأشارت إلى أن هناك عددا من الاقتحامات والاشتباكات بين عدد من الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كفر مالك وبلدة المغير ومدينة جنين، وجرى اعتقال عدد كبير من المواطنين إلا أنه تم الإفراج عنهم صباح اليوم.