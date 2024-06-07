سيف عبد الرحمن عن الناقد نادر عدلي: يوسف شاهين استفاد منه كثيرا في أفلامه

نعى الفنان سيف عبدالرحمن، الناقد نادر عدلي، والذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر جاوز الـ 70 عاما.

وقال سيف عبد الرحمن في مداخله هاتفية مع تلفزيون «الوطن»: «البقاء لله وألف رحمة ونور على نادر كان انسان جميل، تعرفت عليه في مكتب يوسف شاهين، حين كان يأتي كل العمالقة وعلى رأسهم سامي السلاموني لمكتب شاهين، حيث كان يستفيد منهم ويجلس معهم، وكان نادر عدلي من بين هؤلاء».

واستكمل عبد الرحمن: «نادر كان من الشباب اللي بيحبهم شاهين وبيعتمد عليهم وبيستمتع بآرائهم ويستفيد بآرائه وبعلمه وثقافته ونقده، نادر كان بيحب الفيلم قبل النقد، نادر عدلي كان بيحب السينما للسينما وكان فنانا حقيقيا ولذلك كثير من المهرجانات السينمائية كانت تعتمد عليه».

واختتمت حديثه: «ده قضاء ربنا، أنا حزين لفراقه لكن ما باليد حيلة، كانت أراءه مهمة جدًا بالنسبة له وفقدنا قيمة كبيرة».