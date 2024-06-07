البعثة الطبية المصرية بالمملكة: الحالة الصحية لحجاج بيت الله مطمئنة ومستقرة

قال الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف والبعثة الطبية المصاحبة للحجاج المصريين، تعليقاً على انطلاق 27 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة، إنَّ الحالة الصحية للحجاج في الأراضي المقدسة مطمئنة إلى الآن ولا يوجد أية حالات خطيرة.

وتابع «رشيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنه يتم التعامل مع أي حالة بالعيادات التي تم تطويرها وتجديدها بـ مكة والمدينة المنورة والبالغ عددها 23 عيادة، فيما يتم نقل وتحويل بعض الحالات بالتعاون مع الأشقاء ووزارة الصحة السعودية، إلى مستشفيات المملكة، والتي تكون بسيطة ومستقرة أيضاً.

وأشار إلى أنَّ الحالات التي تم تحويلها للمستشفيات في السعودية الأسبوع الماضي جميعها استقرت، وعادت لأماكن إقامتها لأداء مناسك الحج والشعائر، لافتاً إلى إشادة واختيار البعثة المصرية الأفضل من قبل وزارة الصحة السعودية.