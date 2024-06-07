بعد دخوله عالم الراب.. معلومات لا تعرفها عن خالد تاج الدين

قرر الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، مؤخرًا، دخول عالم الراب كمغني وليس كاتب لكلمات الأغاني فقط، بعدما ظهرت موهبته التي وصفها في تصريحات سابقة بأنها كانت لديه منذ سنوات، لكنها ظلت خطوة مؤجلة وحان وقت العمل عليها.

قدّم خالد تاج، حتى الآن، 9 أغنيات في عالم الراب، كانت آخرها أغنية «شهم ابن شهم» التي طرحها منذ أيام على طريقة الدويتو مع النجم الكبير مدحت صالح، ونقدم لكم خلال هذا التقرير معلومات لا تعرفها عن خالد تاج.

من هو خالد تاجي الدين؟

1- خالد تاج الدين بدأ مشواره في الشعر الغنائي وهو في الدراسة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

2- لقاءه بالنجم الكبير حميد الشاعري وعامر منيب يعتبر نقطة الانطلاق له في عالم المزيكا.

3- بدايته الفنية كانت من خلال النجمة اللبنانية نوال الزغبي بأغنيتين «طول عمري بحلم يا غالي» و«حبيته سنين طوال»، والتين يعتبران من أنجح أعمال نوال حتى اليوم.

4- حصلت أغنية «يوم ورا يوم» الدويتو الذي قدمته سميرة سعيد مع الشاب مامي على جائزة الميوزك أوورد، وهي جائزة الموسيقى العالمية.

5- اقتنع به عمرو دياب من أول لقاء وقرر العمل معه، حتى أنه خرج في لقاء عام 2001، وتحدث عنه بالتحديد وقال: «في شاعر شاب ظريف جدًا اسمه خالد تاج الدين عامل لي أغنية جميلة اسمها قلت إيه».

6- كتب لعمرو دياب عدد من الأغاني المهمة في مشواره، من أهمهم أغنية «قصاد عيني»، التي تربعت على قمة الأغاني في سبع سباقات عالمية.

7- حقق نجاحًا كبيرًا في عالم الراب، وأشهر تراكاته «الفيل»، «كاجو»، «آداب إعلام»، «يابا قشطة»، «خشب زان»، «آخر مترو»، «ماذر دكر»، «يخربيتك زن».

8- من الشعراء القلائل الذي بدأ رحلته من سنة 2000 وحتى 2024 مع عمالقة الغناء في الوطن العربي.

9- حقق نجاحات كبيرة مع حسين الجسمي، نانسي عجرم، وائل جسار، جورج وسوف، بهاء سلطان، وغيرهم الكثير.

10- يستعد لطرح أعمال جديدة مع عمرو دياب، ومدحت صالح، وأحمد بتشان.