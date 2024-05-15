«شهم ابن شهم».. تفاصيل دويتو راب جديد لمدحت صالح وخالد تاج الدين (صور)

يستعد الشاعر ومُطرب الراب خالد تاج الدين لطرح أغنية جديدة قربيًا على طريقة الدويتو، تجمعه بالمُطرب مدحت صالح، وتحمل اسم «شهم ابن شهم»، والمقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة.

«تاج الدين»: الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور

وقال خالد تاج الدين لـ«الوطن»، إن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، وأنه سعيد للغاية بالتعاون مع مطرب كبير بحجم مدحت صالح، موضحا أن «شهم ابن شهم» من كلماته وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر إسلام زكي، وتسجيل صوت أسامة كمال، وإخراج أيمن نور.

الدويتو الثاني لمدحت صالح

ويعتبر هذا هو الدويتو الثاني للنجم مدحت صالح في عالم الراب، حيث تعاون من قبل مع الرابر آب يوسف.

وتجمع «شهم ابن شهم» خالد تاج الدين بمدحت صالح لأول مرة كمطرب، بخلاف اجتماعهما من قبل في أغنية «اللجنة الشعبية»، التي غناها صالح وكانت من كلمات تاج الدين، وكذلك الأغنية الوطنية «منصورين».

و«شهم ابن شهم» هي الأغنية التاسعة لمطرب الراب والشاعر خالد تاج الدين في عالم الراب، حيث طرح من قبل عدة أغان، كان آخرهم «يابا قشطة» و«الفيل»، وتعاون على مستوى الشعر الغنائي مؤخرًا مع النجم بهاء سلطان في أغنية «العمر كله» وأغنية «ويعشموك يا صاحبي» للمطربة نورا، وأغنية «نص عمري» لجورج وسوف، ومن المقرر أن يتعاون قريبًا في أغنيات جديدة مع النجم محمد حماقي وحسين الجسمي.