هيثم شاكر يروج لأحدث أغانيه «يوم ما تفارق»

روج المطرب هيثم شاكر لأحدث أعماله الفنية، وهي أغنية «يوم ما تفارق»، ونشر البوستر الخاص بها على حسابه الرسمي على منصة تبادل والصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «يوم ما تفارق يوم الأحد الساعة 5 مساءً، على يوتيوب وجميع منصات الاستماع».

هيثم شاكر يطرح أغنية «العيب»

وأعلن المطرب هيثم شاكر، في يناير، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح أغنيته الجديدة «العيب» عبر قناته على «يوتيوب».

ونشر وقتها هيثم شاكر الأغنية، وعلق عليها: «بمثل دور واحد تاني.. جبل وبإيدك اتهد.. اسمعوا أغنية العيب دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع».

وطرح قبلها هيثم شاكر أغنية بشوف عيونك من كلمات محمد شافعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وإشادات من الجمهور.

كما حقق «شاكر» نجاحا كبيرا بكليب «حكايتنا كملت»، الذي طرحة مؤخرا، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد الصاوي.