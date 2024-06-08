جدول تسليم وحدات «بيت الوطن» بمشروع جنة بدمياط الجديدة.. يبدأ غداً

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم وحدات «بيت الوطن» بمشروع جنة بدمياط الجديدة، غداً الأحد الموافق 9 من شهر يونيو الجاري، موضحة أن التسليم يتم لـ 159 وحدة بيت الوطن، بجانب 513 وحدة بالمرحلة الثامنة التكميلية بإجمالي 672 وحدة بمشروع جنة.

جدول تسليم وحدات «بيت الوطن»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، جدول تسليم وحدات «بيت الوطن» بمشروع جنة بدمياط الجديدة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الإسكان، وهو كالآتي:

- تسليم وحدات العمارتين 1 و2، يوم الأحد 9/6/2024

- تسليم وحدات العمارتين 3 ، 4، يوم الإثنين 10/6/2024

- تسليم وحدات العمارتين 5 ، 6 يوم الثلاثاء 11/6/2024

- تسليم وحدات العمارتين 7 ، 8، يوم الأربعاء 12/6/2024

- تم تخصيص يوم الخميس 13/6/2024 لمن تخلف عن الاستلام.

- تسليم وحدات العمارتين 9 ، 10 يوم الأحد 23/6/2024

- تسليم وحدات العمارتين 11 ، 12 يوم الإثنين 24/6/2024

- تسليم وحدات العمارتين 13 ، 14 يوم الثلاثاء 25/6/2024

- تسليم وحدات وحدات العمارتين 15 ، 16 يوم الأربعاء 26/6/2024

- تخصيص يوم الخميس 27/6/2024 للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة

- تسليم وحدات العمارتين 17 ، 18 يوم الإثنين 1/7/2024

- تسليم وحدات العمارتين 19 ، 20 يوم الثلاثاء 2/7/2024

- تسليم وحدات العمارتين 21 ، 22 يوم الأربعاء 3/7/2024

- تسليم وحدات العمارتين 23 ، 24 يوم الأحد 7/7/2024

- تسليم وحدات العمارتين 25 ، 26 يوم الثلاثاء 9/7/2024

- تسليم وحدات العمارتين 27 ، 28 يوم الأربعاء 10/7/2024

- تخصيص يوم الخميس 11/7/2024 للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.