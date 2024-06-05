البنك الأهلي يطرح خدمة شراء صكوك الأضاحي.. اعرف التفاصيل

طرح البنك الأهلي المصري، صك أضحية العيد للبيع عن طريق محفظة الأهلي فون كاش.

الأهلي المصري يطرح خدمة شراء صكوك الأضاحي

ورصد البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي، كيفية الاشتراك في خدمة الأهلي فون كاش، كما يلي.

خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي الفون كاش

- الخدمة مقدمة لعملاء البنك الأهلي المصري الصادر لهم بطاقات ماستركارد وفيزا وميزة «ائتمان، خصم مباشر، المدفوعة مقدما، والمرتبات».

- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك لاستقبال الطلب بنجاح.

- يتحقق النظام من البيانات ويتم إرسال رمز التحقق على الهاتف المحمول.

- إدخال رمز التحقق ويبدأ النظام التأكد من صحة الكود.

- إدخال رقم الهاتف المحمول المراد الاشتراك به والمسجل باسم العميل لدى شركة الاتصالات التابع لها خط الهاتف المحمول، والتأكد من عدم وجود محافظ الكترونية مسجلة على رقم الهاتف المحمول لتنفيذ الطلب.

- تسجيل الطلب على النظام وسيتم فور تنفيذه إرسال رابط تحميل التطبيق.

وبحسب تعليمات البنك المركزي، زادت الحدود القصوى اليومية والشهرية للمحفظة لتصبح 60 ألف جنيه مصري و200 ألف جنيه مصري على التوالي، وزيادة رصيد المحفظة ليصبح 100 ألف جنيه مصري.