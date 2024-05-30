للعاملين بالخارج.. 5 مميزات لخدمة الحوالات الفورية من البنك الأهلي

كشف البنك الأهلي المصري الحكومي، عن طرح خدمة استقبال الحوالات الإلكترونية الواردة من الخارج بشكل لحظي على كدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلى حسابات العملاء.

مزايا الحوالات الفورية في البنك الأهلي

ونرصد في السطور التالية 5 مزايا لخدمة الحوالات الفورية من البنك الأهلي، بحسب البنك الأهلي المصري.

- يمكن للعاملين بالخارج وعملاء بنك الأهلي المصري عن طريق هذه الخدمة إضافة الحوالة الإلكترونية التي تصل بالعملية المحلية لصالح أي بطاقة بنكية أو حساب بنكي أو محفظة إلكترونية لأي عميل بالجهاز المصرفي في كافة البنوك المصرية والتي تكون مشتركة في شبكة المدفوعات اللحظية.

- تقدم الخدمة الجديدة من البنك الأهلي المصري، إمكانية متابعة التحويلات بشكل لحظي عن طريق زيارة موقع البنك.

- يمكن سحب التحويلات من ماكينات الصراف الآلي ATM، من البنوك المحلية المصرية، وكذلك المحافظ الإلكترونية على مدار الـ24 ساعة.

- التحويلات من الخارج تعمل على انتعاش الاقتصاد الوطني والعالمي ككل.

- زيادة التدفق النقدي الأجنبي من خلال التحويلات الواردة من الخارج.

الاستفسار عن الحوالات الإلكترونية

ويمكن الاستفسار عن التحويلات الإلكترونية الواردة من الخارج من خلال الدخول على موقع الأهلي المصري ثم اختيار الخدمات الذاتية وبعد ذلك التحويلات الإلكترونية وكتابة رقم الحوالة والدولة والمراسل ثم الضغط على استعلام.