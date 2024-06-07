أستاذ اقتصاديات تعليم: على الطلاب البحث عن تخصصات مطلوبة في سوق العمل

قالت الدكتورة حنان إسماعيل، أستاذ اقتصاديات التعليم بجامعة عين شمس، إنَّ التعليم عرض وطلب، والأخير يحدده متلقي الخدمة وهو الطالب، فعلى سبيل المثال الإقبال على بعض الكليات النظرية اختلف عن السابق لأن فرص خريجيها في التوظيف لم يعد كالسابق.

11 مدرسة تطبيقية تؤهل لمعاهد وكليات تكنولوجية

وتابعت «إسماعيل»، خلال استضافتها ببرنامج «الحقيقة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أننا كما قال الرئيس السيسي «نحتاج أن نقلل من الإقبال على كليات الحقوق والآداب والتجارة»، موضحة أن هناك مدارس تطبيقية تكنولوجية تؤهل لمعاهد وكليات تكنولوجية مفتوحة في السوق، وهناك 11 منها على مستوى مصر.

افتتاح 4 جامعات أهلية جديدة

وأشارت إلى ضرورة بحث الطلاب عن تخصصات مطلوبة بسوق العمل، مثل شعبة الحوسبة السحابية المتوفرة بـ4 جامعات أهلية جديدة تم افتتاحها مؤخرا، وهي فرصة للطلاب لدراسة هذا التخصص الذي سيعدهم بشكل كافي لسوق العمل ويجدون فرص جيدة، مشددة على أهمية تأهيل الطلاب وإعدادهم لهذه الفرص ودراسة مثل هذه التخصصات الجديدة.