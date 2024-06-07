شيري عادل تشيد بالعمل مع خيري سالم مخرج مسلسلها الجديد «الوصفة السحرية»

عبّرت الفنانة شيري عادل عن سعادتها بالعمل مع خيري سالم مخرج مسلسلها الجديد «الوصفة السحرية»، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

شيري عادل تشيد بالعمل مع خيرى سالم

شاركت شيري عادل جمهورها بصورة لها مع المخرج خيري سالم، وعلّقت عليها قائلة: «سعيدة جدًا بالعمل مع المخرج الرائع خيرى سالم، عملك الجاد وإبداعك جعل كل شيء ممكنًا، نشكرك على ثقتك بنا دائمًا ودفعنا لتقديم أفضل ما لدينا».

وتابعت «شيري»: «لقد جعلت اللحظات خلف الكاميرا ممتعة وملهمة للغاية، أنت البطل الحقيقي وراء هذه السلسلة، لا أستطيع الانتظار حتى يراها الجميع».

يذكر أن مسلسل الوصفة السحرية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم شيري عادل وإسلام جمال وهيدي كرم وبسمة داود وعدد آخر من الفنانين.