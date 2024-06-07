شيري عادل تكشف تفاصيل مسلسل الوصفة السحرية قبل طرحه (فيديو)

أعربت الفنانة شيري عادل عن سعادتها ببطولتها لمسلسل «الوصفة السحرية»، والمقرر طرحه غدًا، على شاشة قناة DMC، ضمن مسلسلات الأوف سيزون، خصوصًا أنّ المسلسل يضم عددًا كبيرًا من الأبطال، والذين تجمعهم معها علاقة صداقة قوية.

شيري عادل تتحدث عن مسلسل الوصفة السحرية

وأضافت الفنانة شيري عادل، خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090، أنّ فكرة المسلسل مختلفة وخصوصًا شخصية دينا التي تجسدها خلال الأحداث والتي تتميز بالبراءة مع الاندفاع الشديد، مشيرة إلى أنّها لأول مرة تجسد تلك النوعية من الشخصيات المركبة، وأنّها ترغب في فساد حياتها على الرغم من محاولاتها المستمرة لنجاح زواجها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية من بطولة شيري عادل، عمر الشناوي، بسمة داوود، كارولين عزمي، إسلام جمال، سلوى عثمان، هيدي كرم، وليد عبد الغني، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، عماد رشاد، رانيا منصور، محمد أبو داوود، فكرة مي سعيد، ومن تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار إيرين يوسف، منة فوزي ومي سعيد ومن إخراج خيري سالم.