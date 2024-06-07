شيري عادل تكشف حقيقة خلافها مع أحمد الفيشاوي بعد تكرار الشائعات (فيديو)

قالت الفنانة شيري عادل، إنها استمتعت بالعمل مع الفنان أحمد الفيشاوي، خلال تجربتهما السينمائية الأخيرة «عادل مش عادل»، الفليم الذي عرض في موسم إجازة منتصف العام الجاري، ولم يلق نجاحًا كبيرًا في شباك تذاكر الايرادات.

حقيقة هجوم شيري عادل على أحمد الفيشاوي

أوضحت شيري عادل حقيقة خلافها مع أحمد الفيشاوي بسبب فيلم «عادل مش عادل»، وأن تجربة الفيلم لم تلق إعجابها، مؤكدة خلالها لقائها في برنامج «الراديو بيضحك» مع الاعلامية فاطمة مصطفى، عبر الراديو 9090، أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة، قائلة: «أحمد الفيشاوي كانت كواليسه لذيذة أوي، وهو شخص طيب وعلى طبيعته».

وتابعت شيري، بأن الجمهور عادة ما يصدر أحكام مسبقة بناء على استناجات، لكنها غير صحيحة، مضيفة أن عدم نجاح الفيلم في شباك التذاكر ليس له علاقة بتكرار ظهور الفيشاوي في دور العرض السينمائي، وأن الجمهور أصبح متشبع من تواجده داخل صالات السينما.

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم «عادل مش عادل» من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، محمد رضوان، محمود البزاوي، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، وآخرين، ومن اخراج أحمد يسري، وتأليف حسام كمال وأدهم سعيد.