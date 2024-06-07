أستاذ مساعد بجامعة مصر المعلوماتية: نستهدف الانتقال إلى مرحلة صناع التكنولوجيا

قالت الدكتورة فاتي مصطفي، أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، إنَّ الهدف الأساسي من التعليم أن يتم ربط المقررات التعليمية التي يتلقاها الطلاب بسوق العمل، لافتة إلى أننا صرنا محاطين بعالم «رقمي» منذ عام 2018 بعدما وجه الرئيس السيسي بتطوير البنية التكنولوجية والاتصالات ورفع كفاءة الإنترنت في مصر.

تزايد استخدامنا للتكنولوجيا والإنترنت بأعداد كبيرة في مصر

وتابعت «مصطفى»، خلال استضافتها ببرنامج «الحقيقة»، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ استخدامنا للتكنولوجيا والإنترنت تزايد بأعداد كبيرة مؤخراً في مصر، وبالتالي هناك اهتمام كبير من الدولة بتكنولوجيا الاتصالات تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتتعاون وزارتي الاتصالات مع التعليم العالي لإنشاء جامعة مصر المعلوماتية والتي توفر 16 برنامجا وتخصصا في 4 كليات؛ الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون والتصميم الرقمي.

نستهدف تصنيع التكنولوجيا والتوسع في توظيف متخصصين فيها من طلابنا

واستطردت: «نسعى لتقديم مقررات دراسية لطلبة الجامعة تؤهلهم بخلفيات أكاديمية ضرورية للعمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بل والمنافسة في سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وهدفنا الانتقال إلى مرحلة صناع التكنولوجيا، وألا تظل مصر مجرد مستخدم لها».