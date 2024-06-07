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«الحقيقة» يستعرض مشاهد من ختام مبادرة «تقدر في 10 أيام» لطلاب الثانوية بكفر الشيخ

كتب:

حسن سمير
10:39 م | الجمعة 07 يونيو 2024
طلاب الثانوية في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ

طلاب الثانوية في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ

استعرض برنامج «الحقيقة» للإعلامية آية عبد الرحمن، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مشاهد ختام مبادرة «تقدر في 10 أيام» لدعم طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ لمؤسسة حياة كريمة، والتي انطلقت الأربعاء الماضي، وانتهت اليوم لتقديم المراجعات النهائية للشهادة الثانوية العامة، في جميع المواد الدراسية.

وخلال التقرير، أكد أيمن جميل منسق حياة كريمة في الحامول، المبادرة لاقت تفاعلا وإقبالا كبيرا من الطلاب، موضحا أن بعد مراجعة كل مادة، بيتم عمل استرجاع مع الطلبة لمعرفة مدى استفادتهم، والاحتياجات التي يطلبونها لكي يتم توفيرها لهم.

وأوضح الدكتورحمادة صبري نائب منسق حياة كريمة بالحامول، أن هناك تنسيقا وتفاعلا بيننا وبين إدارة الحامول التعليمية، وقام بعمل مراجعة مادة اللغة العربية للطلبة هو موجه أول للمادة بالإدارة التعليمية للحامول.

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