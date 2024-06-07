مصطفى قمر ينشر فيديو جديدا من حفل زفاف جميلة عوض.. يرقص ويغني مع حلا شيحة

شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره بمقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، الذي أقيم أمس، وهو يغني ويرقص مع الفنانة حلا شيحة على أنغام أغنيته الشهيرة «خطفتي قلبي في نظرة عين».

مشاهد من حفل زفاف جميلة عوض

كما أن الفنان مصطفى قمر شارك جمهوره بعدد آخر من الصور والفيديوهات له خلال حضوره حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ من بينها صور مع الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وأيضا فيديو للفنانة مايان السيد وهي تزغرد.

وعلق مصطفى قمر على الصور قائلا: «مبروك جميلة عوض وأحمد حافظ ربنا يسعدكوا وخلي بالك عليها يا أحمد دي بنت أخويا يعني بنتي وحبيبة قلبي لسه شايفها زي ما شفتها أول مرة وهي عندها سنتين ربنا يحفظكوا ومبروووك يا عدول يابو العروسة ومبروك راندة الجميلة مامة العروسة بحبكو».