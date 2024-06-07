سارة حازم: 3 آلاف و500 طفل فلسطيني معرضون للموت بسبب سوء التغذية «فيديو»

قالت الإعلامية سارة حازم، إن الجرم الإسرائيلي في 245 يوما على غزة، تمثل في 3 آلاف و276 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، و46 ألفا و731 شهيدا، عبارة عن 10 آلاف مفقود، و36 ألفا و731 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 15 ألفا و517 شهيدا من الأطفال، و33 استشهدوا نتيجة المجاعة، و10 آلاف و279 شهيدة من النساء.

498 شهيدا من الطواقم الطبية

وأضافت خلال برنامجها «كل الزوايا»، المُذاع عبر فضائية «ON»: «طبعا الأرقام دي ممكن وأنا بتكلم تكون بتزيد، 498 شهيدا من الطواقم الطبية، و70 شهيدا في الدفاع المدني، و147 شهيدا صحفيا، ومقابر جماعية أقامها الاحتلال الإسرائيلي داخل المستشفيات، و520 شهيدا جرى انتشالهم من 7 مقابر داخل المستشفيات، و150 مركزًا للإيواء، ويجري استهدافهم من الإحتلال الإسرائيلي، و83 ألفا و530 جريحا ومصابا».

وتابعت: «70% من الضحايا من الأطفال والنساء، و17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم، و3 آلاف و500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، و11 ألف جريح في حاجة للعلاج بالخارج، والمستشفيات مدمرة ولا توجد بني تحتية، و10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج، و71 ألف حالة عدوى من التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح».