فريد زهران: ثورة يناير مرت بتحولات كبرى ولم تظهر فجأة

كشف فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن شهادته بشأن ثورة يناير 2011، وذلك خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، عبر فضائية «إكسترا نيوز» تقديم الدكتور محمد الباز.

وقال زهران: «قبل 25 يناير بعض الناس من بينهم دوائر معينة من الشباب تتصور إن يناير نبت ظهر فجأة غير مرتبطة الصلة بندوات طويلة متقطعة تمت وتوجت في الآخر بمشهد ثورة 25 يناير، أعتقد أن التجربة السياسية المصرية ما قبل ثورة 25 يناير مرت وانطلقت من تحولات كبري».

وأكمل: «في الفترة من ثورة 1919 وحتى ثورة يوليو 1952 كانت هناك محاولة لنباء مشروع حداثي في مصر».