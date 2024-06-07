فريد زهران: مصر مرت بالعديد من مشروعات التطوير بين ثورتي 1919 و1952

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مصر مرت بالعديد من مشروعات التطوير، خلال الفترة بين ثورتي 1919 و1952.

أول دستور للبلاد وضع في عام 1923

وأضاف «زهران»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، أنه جرى وضع أول دستور للبلاد في عام 1923.

وتابع: «وضع أول دستور 1923 وكان هناك نضال مستمر من أجل الجلاء، ففي الفترة من ثورة 1919 وحتى ثورة يوليو 1952 كانت هناك محاولة لبناء مشروع حداثي في مصر، وخلافات حول مدى تعبير الدستور عن طموحات الشعب المصري، واعتبر دستور 1923 ليس نهاية المطاف، وكان هناك نضالات أخرى، حتى 1952 التي أعادت ترتيب الأولويات بطريقة مختلفة».

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.