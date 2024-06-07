هيثم الحاج علي: 30 يونيو أرست العدالة الثقافية في مصر

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب سابقاً، إنَّ ثورة 30 يونيو أرست العدالة الثقافية وتحقق الكثير من أهدافها، أبرزها تنمية الوعي الفردي، مشدداً على أهمية دور المثقفين في المجتمع وأنهم أول المدافعين عن الهوية المصرية.

وتابع «الحاج علي»، خلال حواره ببرنامج «العاشرة»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية استهدفت على مدار السنوات العشر الماضية إطلاق العديد من الفعاليات في مختلف الأقاليم لـ تنمية المهارات وإتاحة الوسائل الثقافية للجميع، لمعالجة آثار المركزية والاهتمام بالعاصمة فقط خلال الحقبات الماضية.

وأضاف: استهدفنا الاهتمام بتنمية ثقافة الطفل بشكل خاص حتى لا يكونوا مادة خصبة للتطرف فيما بعد، وإنقاذهم من السقوط في الأفكار غير السوية، واهتممنا بتثقيفهم الشامل وتنمية جوانب الإبداع لديهم ورفع وعيهم بالإنتماء لأرضهم وتاريخهم.