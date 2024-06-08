«معلومات الوزراء»: اضطرابات الطبيعة تهدد 44% من ناتج المدن المحلي
كتب:
بسمة عبدالستار
08:55 ص | السبت 08 يونيو 2024
مركز المعلومات
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرا حول مساهمة المدن بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، موضحا أن 44% من ناتجها معرضة للخطر بسبب فقدان واضطرابات الطبيعة والتنوع البيولوجي.
أضاف المركز أن المدن لها دور محوري في قيادة المعركة ضد تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن أن 37% فقط من المدن الـ500 الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم طورت استراتيجية مخصصة للحفاظ على الطبيعة.
وتابع المركز بأن 80% من الناتج المحلي العالمي تسهم به المدن، و44% من ناتجها المحلي الإجمالي «31 تريليون دولار» معرضة للخطر بسبب اضطرابات الطبيعة.
كما أنه لا يوجد حتى الآن إرشادات موحدة للمدن لتتبع التقدم المحرز في مسارها التصالحي نحو الطبيعة.