«معلومات الوزراء»: اضطرابات الطبيعة تهدد 44% من ناتج المدن المحلي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرا حول مساهمة المدن بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، موضحا أن 44% من ناتجها معرضة للخطر بسبب فقدان واضطرابات الطبيعة والتنوع البيولوجي.

أضاف المركز أن المدن لها دور محوري في قيادة المعركة ضد تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن أن 37% فقط من المدن الـ500 الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم طورت استراتيجية مخصصة للحفاظ على الطبيعة.

وتابع المركز بأن 80% من الناتج المحلي العالمي تسهم به المدن، و44% من ناتجها المحلي الإجمالي «31 تريليون دولار» معرضة للخطر بسبب اضطرابات الطبيعة.

كما أنه لا يوجد حتى الآن إرشادات موحدة للمدن لتتبع التقدم المحرز في مسارها التصالحي نحو الطبيعة.