أستاذ هندسة: النماذج المعمارية في المدن الذكية تبرز الهوية المصرية

أشاد الدكتور المهندس وائل بهلول، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التطور الحضاري والتكنولوجي في مصر، وذلك من خلال تبنيها لنماذج وطرز معمارية تؤكد الهوية الحضارية المصرية العريقة.

أسعار الوحدات السكنية

وأكد «بهلول»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «النيل للأخبار»، أن أسعار الوحدات السكنية، خاصة المتوسطة، ليست مرتفعة في كل المدن الذكية، مشيرا إلى أن الدولة عملت على توفير أحياء سكنية معقولة التكلفة لموظفي الجهاز الإداري المنتقلين في عملهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

إجراءات تشجيعية للإقامة في المدن الذكية

وطالب رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بضرورة تدخل الدولة بإجراءات تشجيعية لدفع المواطنيين للإقبال على الإقامة في المدن الذكية، والتي تتوافر فيها أعلى المعايير العمرانية ومعايير البنية الأساسية.