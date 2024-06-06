«الإسكان»: المحاور الجديدة تحقق سيولة مرورية وتربط المدن الجديدة بقلب القاهرة

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة دفع العمل بمشروعات الطرق الجاري تنفيذها التي تُعد شرايين تنمية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أهمية تلك المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة، والتيسير على سكان مدينة القاهرة الجديدة، موجهاً بالإهتمام بأعمال الزراعة وتجميل الطرق، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال بتلك المشروعات.

المحاور الجديدة تهدف للتيسير على سكان القاهرة الجديدة

وأوضح وزير الإسكان، في بيان له منذ قليل، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة في جهاز القاهرة الجديدة، تقوم بعملية تطوير شامل لجميع محاور وطرق المدينة، وربطها بالطرق الرئيسية شرق القاهرة والتي منها «القاهرة - السويس - الطريق الدائري الأوسطي – الطريق الدائري – طريق العين القاهرة - السخنة القديم ومنه إلى طريق القاهرة - العين السخنة الجديد»، لربط المدينة بقلب القاهرة، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة.