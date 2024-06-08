تراجع جديد في أسعار الذهب خلال بداية التعاملات اليوم

أعلنت الشعبة العامة للذهب تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات، إذ سجل نحو 3090 جنيهًا للشراء و3070 جنيهًا للبيع، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 8-6-2024.

أسعار الذهب اليوم

تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2024 في مصر خلال بداية التعاملات بمحلات الصاغة، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 3531 جنيهًا للشراء و3508 جنيهات للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 3100 جنيه للشراء و3090 جنيهًا للبيع.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2649 جنيها للشراء 2632 جنيها للبيع

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، نحو 2060 جنيها للشراء و2046 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمحال الصاغة، نحو 24 ألفًا 720 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2318 دولارا للبيع.