«احتفظ بالتذكرة».. خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية للسكة الحديد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ كثير من المواطنين في حجز القطارات للسفر لقضاء عطلتهم برفقة الأسرة، مما دفع وزارة النقل لأن تعلن اليوم عن خطوات تسجيل الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكك الحديدية، والتي تم تطويرها بحيث أصبحت تفتح من خلال «كود» مطبوع على التذكرة الخاصة بالركوب.

وذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأنه يجب على الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الوصول إلى المحطة المتجهين لها، وذلك حتى يتم لهم السماح لهم بالمرور داخل البوابات الإلكترونية.

خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية

وتستعرض «الوطن» طرق استخدام البوابات الإلكترونية كالآتي:

1- حصول الركاب على تذكرة السفر قبل دخول المحطة.

2- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.

3- يوجد مكان مخصص للتذاكر ومكان مخصص آخر للكروت.

4- لا يسمح إلا بمرور فرد واحد فقط.

5- لا يمكن الدخول والخروج من الأبواب إلا باستخدام التذكرة أو الإشتراك.

6- الدخول بعد فتح الأبواب.