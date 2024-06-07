«النقل»: ميناء أكتوبر الجاف يسع 450 ألف حاوية مكافئة سنوياً

أعلنت وزارة النقل، أن ميناء أكتوبر الجاف يقدم خدمات متميزة خاصة بعد تطويره، موضحة أن الميناء مربوط بمختلف الموانئ من خلال شبكة سكك حديدية، تم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية.

ساحة تخزين الحاويات

وأوضحت الوزارة، أن مساحة المنطقة الجمركية بالميناء 400 ألف متر مربع، ويضم 5 مسارات سكة حديد للتحميل والتفريغ و5.050 حاوية مكافئة كسعة ساحة تخزين الحاويات، فضلاً عن 4.300 متر خطوط سكك حديدية.

ويشتمل الميناء على 120 مقبسا بساحة تخزين حاويات التبريد، إذ أكدت وزارة النقل، أن الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء 450 ألف حاوية مكافئة و5 آلاف متر مربع كمستودع جمركي.

إجراءات جمركية سريعة وفعالة رقمية

وأشارت وزارة النقل، إلى أن الميناء يمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، وساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة رقمية، ويتيح تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين، فضلاً عن تقديم خدمات قيمة مضافة، مثل عمليات التعبئة والتفريغ وصيانة وفحص الحاويات المبردة.