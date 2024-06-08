«مريهان» طبيبة جلدية بدرجة خبير نباتات: «بتحس بيا وعلمتني الصبر والحب»

على الرغم من التحاقها بكلية الطب وتخصصها في الجلدية، إلا أنّ قلبها كان يملؤه شغف آخر، إذ أثارت انتباهها النباتات المختلفة وكانت تقضي معظم وقتها في الاعتناء بها والمحافظة على نموها، لتظل «مريهان» محافظة على هوايتها حتى بعد تخرجها وعملها في المهنة التي درستها.منذ نحو 7 سنوات، تعلق قلب مريهان أسامة التي تعمل طبيبة جلدية، بحسب النباتات خاصة العطرية والنادرة، إذ أحبت الياسمين البلدي، ولديها نباتات نادرة تحمل أسماء عديدة، وهناك أنواع ذات أطوال وأحجام مختلفة، وتجمعها في حديقة منزلها و«البلكونة».

الأرض هي الطبيعة الأفضل للنباتات

تحكي «مريهان» أنّ الأرض هي الطبيعة الأفضل للنباتات وليست «البلكونة»، لكن من الممكن الاعتماد على البلكونة في تربية أنواع معينة: «أنا بقضي معظم وقتي في إني اتكلم مع النباتات خاصة لما بكون حزينة أو تعبانة أو بمر بأزمة، النبات صديق جيد وبيحس بالإنسان والبيئة المحيطة بيه ويشعر بحياة أصحابه».

وروت «خبيرة رعاية النباتات»، أحد المواقف التي كشفت تعلق النباتات بأصحابها، وهو موقف لموت أنواع منها بعد وفاة صاحبها الذي كان يعتني بها «أنا بتكلم مع النباتات ودي حاجة بتفرق معايا جدا».

صفات النباتات

عن الصفات التي من الممكن أن يكتسبها الإنسان من النبات، فهي صفات الصبر وتهذيب الشخصية والحب والجمال، كل نبات له شخصية، وهناك أنواع تعطي إشارات بالعطش مثل أن تخفض أو تنكمش أوراقها.