«الزراعة» تحذر من إهمال المحاصيل الحالية.. تذبذب الحرارة يؤثر على النبات

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، ضرورة العناية الفائقة بالمحاصيل الشتوية الحالية «الفول والقمح»، خاصة أن البلاد تشهد تذبذبا في درجات الحرارة بشكل كبير، بينما تستمر المحاصيل في تكوين الثمار والنضج.

وأوضح «فهيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحرارة سوف ترتفع إلى 30 درجة مئوية في العديد من المحافظات، خاصة الوجه القبلي، كما تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة ليلا، ونشاطا للرياح، ما يؤثر على بعض المحاصيل الزراعية.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن بعض الأشجار تستعد أيضا لموسم التزهير والعقد، مثل الزيتون والمانجو والخوخ والمشمش ونخيل البلح، كما أن هناك بعض المحاصيل تستعد للتحجيم مثل البطاطس والبصل والثوم.

أهم التوصيات الفنية خلال فترة التذبذب في درجات الحرارة

وشدد الدكتور محمد فهيم، على أنه يجب العناية بالري جيدا، وتقريب فتراته، وأن التكون الرطوبة الأرضية جيدة، كذلك تتطلب المرحلة الحالية إضافة حامض الفولفيك لأشجار الفاكهة بمعدل 2 كيلو لكل فدان مع نترات الماغنسيوم؛ لضمان استقرار سريان العصارة داخل النباتات.

ونوه «فهيم» إلى أهمية إضافة عالي الفسفور لمحاصيل الخضر والفاكهة؛ لزيادة معدلات الامتصاص داخل النبات بعد فترة من البرودة، تسببت في إنخفاض درجات الأمتصاص، ما يتطلب إضافة مركبات البوتاسيوم للمحاصيل في المرحلة الثانية من العمر، مثل البنجر والقمح والبصل السبعيني في صعيد مصر.