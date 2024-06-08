وزير الري: تنفيذ 3 مشروعات كبرى لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فعاليات ختام الدورة التدريبية الـ44 في مجال «هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبة الجافة»، والتي عُقدت بمركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، على مدار شهرين، وبمشاركة 23 متدربا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي هي (السودان - جنوب السودان - كينيا - تنزانيا - رواندا - الكونغو الديموقراطية - الصومال – مصر)، والحاصلين على المنح الدراسية المقدمة من وزارة الموارد المائية والري والمبادرة المصرية للتنمية فى دول حوض النيل بوزارة الخارجية.

وزير الري: البرنامج يهدف لرفع قدرات الباحثين والمتخصصين على المستوى الفني

وفى كلمته بالاحتفالية، هنأ الدكتور هاني سويلم المتدربين لاجتيازهم البرنامج التدريبي الذى يهدف لرفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل والقرن الإفريقي على المستوى الفني، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول، متمنياً لهم العودة لبلادهم بخبرات جديدة اكتسبوها خلال هذا البرنامج بالشكل الذى يُسهم في تحسين التعامل مع تحديات إدارة الموارد المائية بالدول الإفريقية.

تنفيذ 3 مشروعات كبرى

واستعرض «سويلم» مجهودات الوزارة في التعامل مع تحديات المياه فى مصر، مشيراً إلى محدودية موارد مصر المائية والتي تُقدر بحوالي 59 مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها احتياجات مائية تُقدر بحوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مع استيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، مع إعادة استخدام 20 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وذكر «سويلم»، أن هذه الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية دفعت مصر لتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً هي محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة.

وأشار وزير الري إلى ما تمتلكه مصر من خبرات متميزة في مجال إدارة المياه، والتي تحرص مصر على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية ولكنها تواجه تحدى ناتج عن ضعف منظومة إدارة المياه لديها، حيث تقدم مصر بالفعل العديد من أشكال الدعم للأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول، وإطلاق مصر لمبادرة «AWARe»، والتي تهدف لخدمة الدول الإفريقية وتوفير تمويلات لها من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.