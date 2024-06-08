سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 8-6-2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار اليوم السبت 8-6-2024، مسجلا في البنك المركزي 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديث صادر عبر مواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» سعر الدولار في عدد من البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، وفق آخر تحديث صادر عبر مواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي، 47.59 جنيه للبيع، و47.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك الأهلي المصري، لـ47.58 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك مصر نحو 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي نحو47.58 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 47.58 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، اليوم عند 47.58 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم نحو 47.55 جنيه للبيع، و47.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 47.80 جنيه للبيع و47.70 جنيه للشراء.