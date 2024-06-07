سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار اليوم الجمعة 7 -6- 2024، إذ سجّل سعره في بنك مصر نحو 47.58 جنيه للبيع، و47.48 جنيه، وفقا لآخر تحديث صادر عبر مواقع البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث صادر عبر مواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي، نحو 47.70 جنيه للبيع، و47.56 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك الأهلي المصري، عند 47.58 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك مصر نحو 47.58 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي عند 47.55 جنيه للبيع، و47.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 47.58 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، عند 47.57 جنيه للبيع، و47.47 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجّل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم نحو 47.56 جنيه للبيع، و47.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ثبت سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 47.77 جنيه للبيع و47.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 47.54 جنيه للبيع، و47.44 جنيه للشراء.