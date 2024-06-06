سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6-6-2024 في البنوك

يتراوح سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، اليوم الخميس 6-6-2024، ما بين 47.46 و47.67 جنيه، حيث يسجل في البنك المركزي 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، وفقا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وترصد «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6-6-2024، وفقًا لمواقع البنوك الرسمية على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، في بنك مصر 47.46 جنيه للشراء و47.56 للبيع.

أما سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB فسجل 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.