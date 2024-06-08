11 فئة تستحق منحة عيد الأضحى 2024.. قيمتها 500 جنيه

كشفت مصادر حكومية، أنّ مديريات العمل بالمحافظات بدأت في إجراءات صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة، وتبلغ قيمتها 500 جنيه، تحصل عليها العمال غير المنتظمة المحددة من قبل مفتشي وزارة العمل، والمسجلة رسميًا في دفاتر مديريات العمل، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن منحة عيد الأضحى 2024 تُصرف للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من أي برامج حماية اجتماعية أخرى، لافتة إلى أنّ مديريات العمل فحصت بيانات جميع العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها لصرف المنحة وقيمتها 500 جنيه للمستحقين.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

ولفتت المصادر إلى أنّ العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف المنحة 11 فئة، وهي:

عمال التراحيل. الباعة الجائلين، ومنادو السيارات، وموزعو الصحف. ماسحو الأحذية. الحرفيون الذين سجل بياناتهم مفتشو وزارة العمل من مواقع العمل. ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيبهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني. عمالة المنازل. محفظو القرآن الكريم. المرتلون وخدام الكنائس. العاملون المؤقتون في الأعمال الزراعية مثل: عمال التشجير والبساتين والحدائق. العاملون في مشروعات تربية الحيونات والماشية أوالدواجن أو المناحل أوالاستزراع السمكي. حائزو الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين.

5 منح للعمالة غير المنتظمة سنويا

جدير بالذكر أنّ وزارة العمل صدقت على 5 منح سنوية يحصل عليها أفراد العمالة غير المنتظمة رسميًا، وهي منحة عيد العمال في أول مايو، ومنحة شهر رمضان، منحة أعياد الفطر والأضحى والميلاد «رأس السنة الميلادية في يناير»، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 12 الصادر سنة 2019 من رأس السلطة المختصة «وزارة العمل»، حيث حددت قيمة كل منها 500 جنيه.