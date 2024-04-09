مفاجأة جديدة عن منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. اعرف قيمتها

طمأنت وزارة العمل، المواطنين من العمالة غير المنتظمة، الذين لم تسعفهم الظروف، ولم يتمنكوا من صرف منحة عيد الفطر المبارك.

صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

وقالت الشيماء عبد الله، مدير الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن حسن شحاتة وزير العمل، وجه مديري مديريات العمل بالمحافظات باستمرار صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في دفاتر مديريات العمل، بعد انتهاء إجازة العيد، ولمدة شهر من تاريخ صرف المنحة، لإتاحة الفرصة لكل العمالة غير المنتظمة الذين لم يتمكنوا من صرفها لصرفها فيما بعد.

500 جنيه منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

أضافت الشيماء عبد الله في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن وزارة العمل قررت صرف منحة عيد الفطر وقيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المحددة لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في الدفاتر، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، منذ أيام على أن يستمر صرفها لمدة شهر.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن الوزارة استحدثت منحتين جديدتين للعمالة غير المنتظمة المحددة لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في الدفاتر، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، وهما منحة شهر رمضان، ومنحة رأس السنة الميلادية، وأعياد الميلاد وقيمة كل منهما 500 جنيه، على أن يبدأ صرف منحة رأس السنة الميلادية الجديدة لأول مرة العام المقبل 2025.

ولفتت إلى أن إجمالي منح العمالة غير المنتظمة المحددة لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في الدفاتر، ست منح، هي: «عيد العمال في أول مايو، وشهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وأعياد الميلاد، والمولد النبوي».