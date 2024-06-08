عاجل.. حسم مصير عقوبة إمام عاشور بفرمان حسام حسن

حسم منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، موقفه من توقيع عقوبة على إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، بعد واقعة «المدرب والدكة» خلال مواجهة بوركينا فاسو بالجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما ظهر متوسط ميدان المارد الأحمر غاضبا عقب تبديله وعدم مصافحة طارق سليمان المدرب العام للفراعنة.

وعلم «الوطن سبورت» حقيقة توقيع عقوبة ضد إمام عاشور بعد الواقعة الأخيرة في منتخب مصر، إذ تم التأكيد على أنه لا نية لتوقيع عقوبات ضد اللاعب ولا صحة لهذه الأنباء، فلاعب النادي الأهلي لم يصنع أزمة بعد تبديله، وكان طبيعيا أن يشعر اللاعب بالحزن عند تبديله، لأنه كان يريد استكمال المباراة لولا الإصابة، التي لحقت به.

يأتي هذا في الوقت، الذي كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تفاصيل الجلسة التي عقدها مع إمام عاشور للاستفسار عن حقيقة رفضه مصافحة طارق سليمان المدرب العام للفراعنة في لقاء بوركينا فاسو، قائلا: «عاشور أكد أنه لم يقصد أي إساءة لمدربه ولكنه كان حزين للغاية بسبب إصابته».

من ناحية أخرى، تأكدت جاهزية إمام عاشور لخوض مباراة غينيا بيساو، بعدما خضع اللاعب لاختبار طبي لتحديد مدى حجم الإصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها في لقاء بوركينا فاسو، والذي أكد على قدرة اللاعب على المشاركة بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن يسافر إمام عاشور رفقة بعثة منتخب مصر، عصر اليوم السبت، إلى غينيا بيساو، لخوض مواجهة الاثنين المقبل بين المنتخبين بالجولة الرابعة للتصفيات.

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